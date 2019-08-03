TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 3, 2019
Aug 3rd, 2019 by headlines
*BOHOL AWAITS DEPLOYMENT OF FIRST COMPANY OF SPECIAL ACTION FORCE BY MIDDLE OF AUGUST THAT WAS PREVIOUSLY SCHEDULED AT THE END OF JULY AND THE SECOND COMPANY BY NEXT MONTH
*SECOND DISTRICT CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO ENDORSES SAN MIGUEL MAYOR DODONG MENDEZ FOR LMP-BOHOL CHAPTER PRESIDENT
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*NAALARMA NA SAB ANG SIMBAHANG KATOLIKO SA SAGUNSONG KASO SA HIKOG SUD LANG SA BUWAN SA HULYO
*WAY HULGA SA MGA NPA DINHI SA BOHOL APAN HUGOT LANG GIHAPONG GIBANTAYAN ANG LALAWIGAN ARON DILI MASUDLAN OG MGA REBELDE
*HUGOT NGA GIMONITOR SA KAPULISAN ANG STL, PERYAHAN NG BAYAN, UG KENO
GIPADALI SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG PAGHUMAN SA CEBU-BOHOL INTERCONNECTION POWER LINK NGA MAOY NAKITANG PAAGI NGA MAKABATON OG PAIGON SUPLAY SA KURYENTE SA BOHOL
*NAKASIKOP SA KAPULISAN SA DAUIS ANG USA KA GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG DROGA NGA MAY DALANG KANTIDAD SA KAPIN 100 KA LIBO KA PESOS NGA SHABU ATUL SA GIPAHIGAYONG CHECKPOINT
*HINGPIT NANG WAD-ON ANG USA KA PEDESTRIAN LANE SA CPG AVENUE NGA GIPASIRAD-AN KARONG BAG-O NI MAYOR BABA YAP HUMAN NAKITA NGA EPEKTIBO ANG PAAGI ARON DILI MAGHUOT ANG MGA SAKYANAN NGA KINAHANGLAN MOHUNONG MATAG HIGAYON NGA DUNAY MOLABANG NGA MGA TAWO
*GIKASUBO NI BISHOP ABET UY ANG PAGKAMATAY SA BOL-ANONG ARSOBISPO TUQUIB
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