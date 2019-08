*MUNICIPAL AGRICULTURISTS BRACE FOR IMPACT OF BAN ON ENTRY OF HOGS AND PORK FROM OTHER PROVINCES

*PHILIPPINE COAST GUARD TO PUT UP REGIONAL TRAINING FACILITY IN TALIBON

……………

*GIPAUBOS KARON SA STATE OF CALAMITY ANG LUNGSOD SA SIERRA BULLONES TUNGOD SA KAMIHIT SA TUBIG

*UYON ANG MGA TRICYCLE DRIVERS SA TAGBILARAN KUNG DUNAY PASUDLON NGA MODERNONG MGA TRAYSIKOL NGA MAMASAHERO SA SYUDAD

*NANGHINAUT SI BACLAYON COUNCILOR JODEL CABAHUG NGA DILI KWARTA ANG BASEHAN SA KADAUGAN SA PINILIAY SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE SA BOHOL

*GIPUGNGAN UNA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG PAGDUGANG SA BENIPISYO SA MGA PERSONS WITH DISABILITY SA DAKBAYAN

*IBALHIN NA SI PROVINCIAL FIRE MARSHAL MENDAROS NGADTO SA BUHATANG REHIYONAL SA BUREAU OF FIRE PROTECTION HUMAN SA PAGSAKA SA GIHUPTANG RANGKO NGA KARON USA NA KA SUPERINTENDENT

