TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 10, 2019
Aug 10th, 2019 by headlines
*PHILIPPINE PORTS AUTHORITY EYES EXPANSION OF BOHOL PORTS
*DSWD TO EXTEND ASSISTANCE TO FAMILIES IN ISLAND BARANGAYS IN NORTHERN BOHOL WHO ARE AFFECTED BY HABAGAT
*MORETIRO NA SI ENGR. MODESTO MEMBREVE ISIP REGIONAL MANAGER SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION UG HULIPAN NI ENG. WILSON LOPEZ
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*PRAYORIDAD NI ANDA MAYOR DODONG AMPER ANG PAG-UGMAD SA TURISMO SA ILANG LUNGSOD UG NAAPIL KINI SA NAHISGUTAN SA PAGHAN-AY SA EXECUTIVE LEGISLATIVE AGENDA SA LUNGSOD SA ANDA
*MOKABAT SA 100 KA MILYON KA PESOS ANG GASTUHON ALANG SA PAGTUKOD OG WATER TREATMENT PLANT SA LUNGSOD SA DAUIS
*GISABOT-SABOTAN SA MGA TAG-IYA OG RESORTS SA PANGLAO PAGPAHIULI SA ALONA BEACH
*PADAYON PANG GI-IMBESTIGAHAN SA MUNICIPAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICE (MSWDO) KUNG UNSA ANG HINUNGDAN SA KALIT NGA PAGKAHILO SA DUHA KA MGA BATA SA CAN-OPAO DAY CARE CENTER SA JAGNA KARONG BAG-O
*GI-ENDORSO SI KONSEHAL DODONG GONZAGA SA MGA KAUBANANG KONSEHAL SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ARON MAGPAPILI PAGKA-PRESIDENTE SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE SA BOHOL
*MISIBOG NA SA IYANG KANDIDATURA PAGKA PRESIDENTE SA PHILIPPINE COULCILOR’S LEAGUE SI TAGBILARAN CITY COUNCILLOR JONAS CACHO
*NANG-APOD-APOD ANG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION NGA RENEWABLE ENERGY FOR LIVELIHOOD AND YOUTH OG MGA KAHIMANAN ALANG SA PAGMUNTAR UG PAG-AYO OG SOLAR POWER SYSTEM NGADTO SA MGA TINUN-AN SA SAN JOSE NATIONAL HIGH SCHOOL SA TALIBON
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