TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 27, 2019
Apr 27th, 2019 by headlines
*PEOPLE URGED NOT TO GET SHAKEN BY EVASCO’S THREAT TO GET BACK AT THOSE WHO WOULD NOT VOTE FOR HIM
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*ANDAM NA ANG BUHATAN SA COMELEC DINHI SA BOHOL SA IPAHIGAYON NGA PINILIAY KARONG MAYO 13
*GIHAGIT NI KANHI CABSEC EVASCO NGA DILI TANGTANGON NI DEPUTY SPEAKER ART YAP ANG CAMPAIGN POSTER NGA NAGPAKITA NGA GIISA IYANG KAMOT NI INDAY SARA ARON MAABTAN PA SA PRESIDENTIAL DAUGHTER INIG BALIK NIINI OG BISITA SA BOHOL
*GIHAGIT NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO SI EVASCO NGA GAMITON ANG TULOMANONG “ KITA UG ANG GOBERNADOR” PAGPAILA-ILA SA KAUGALINGON
*NAGPLANO SI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO NGA IPAABOT SA KONGRESO ANG REKLAMO SA MGA MOLUPYO SA ISLA SA JAGOLIAO SA LUNGSOD SA GETAFE NGA GIHASI SILA SA ILANG KAPITAN HUMAN MITAMBONG SA RALLY SA GRUPO NI EVASCO
*MIBALHIN NA SA PANTALAN SA LUNGSOD SA GETAFE ANG SUNRISER HUMAN MAKABAGAT OG KAKULIAN SA CLARIN
*WALA MAAPEKTUHI SA EL NIÑO ANG INDUSTRIYA SA LUBI, SUMALA SA PCA-BOHOL
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