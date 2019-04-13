TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 13, 2019
Apr 13th, 2019 by headlines
*NOT ALL CANDIDATES OF TINUOD BOL-ANON SHOW UP AT THE JAGNA RALLY
*ART YAP AND THE COMPLETE PROVINCIAL SLATE FOR FIRST DISTRICT OF PADAYON BOL-ANON SHOW UP AT THE PROCLAMATION RALLY IN ANTEQUERA
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*NAKA-HEIGHTENED ALERT NA ANG MGA PANTALAN KARON TUNGOD SA GILAUMANG PAGDAGSANG DAGHANG BUMIBYAHE NUNOT SA SEMANA SANTA
*MIHANGYO ANG KAPITOLYO NGADTO SA COMELEC NGA DILI IAPIL SA ELECTION BAN ANG DILI MOMINUS 30 KA PROYEKTO NGA PADAYON NANG GITRABAHO
*MITAMBONG SA ARRAIGNMENT ANG KANHI PULIS NGA SI CRISTINA NOBLEZA UG RENERLOU DONGON KALABOT SA ILANG KALAMBIGITAN SA PAGSULOD SA MGA SAKOP SA ABU SAYYAF KANIADTO DINHI SA BOHOL
*DAKO’G GIKATABANG ANG PAGBUKAS SA MODERNONG TUGPAHANAN SA BOHOL SA PAGSAKA SA TOURIST ARRIVAL SA PILIPINAS NGA NAMATIKDAN SA UNANG DUHA KA BUWAN NING TUIGA
*KONPIRMADONG MOTAMBONG SILA SI TUTOR, BALITE UG RETIRED JUDGE CALOY FERNANDO SA CANDIDATES FORUM ALANG SA KANDIDATO PAGKAKONGRESISTA SA TERSERO DISTRITO SA BOHOL KARONG LUNES
*LAING 3 PA KA ESTASYON SA KAPOLISAN SA BOHOL GISUBHAN
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