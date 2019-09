*THE MOVE TO ADD TWO NEW CONGRESSIONAL DISTRICTS IN BOHOL CAN

NEVER BE DONE IN TIME FOR THE NEXT ELECTION IN 2022, SAYS FORMER

CONGRESSMAN, NOW VICE GOV. RENE RELAMPAGOS

*TWO PRISONERS RELEASED UNDER THE CONTROVERSIAL GCTA

ARE IN BOHOL AND HAVE SURRENDERED TO THE CORTES POLICE

*JEJU AIR OF KOREA AND AIRAISA WILL START FIELDING INTERNATIONAL

FLIGHTS IN OCTOBER THIS YEAR WHILE PAL WILL ADD A NIGHT FLIGHT FROM MANILA TO BOHOL AFTER CAAP IS ALLOWED TO OPERATE THE

BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT UP TO 10 IN THE EVENING

…………….

*P20 MATAG KILO SA PALAY DINHI SA BOHOL…MAO KINI ANG GIPANINGKAMOTAN

SA KAGAMHANANG PROBINSYAL ARON DILI MAGLISOD ANG MGA MAGUUMA

DINHI SA BOHOL

*PADAYON NGA GIPANGITA ANG BOLANON NGA SEAMAN KINSA KALIT

NGA NAWALA GIKAN SA IYANG BARKO DIDTO SA SINGAPORE, BANAY

SA NAWA NGA SEAMAN NAGPATABANG NA KARON SA MALACANANG

*LAIN NA USAB NGA PROYEKTO SA TULAY ANG HAYAN MASUGDAN NGA

MAGDUGTONG SA LUNGSOD SA TALIBON UG BIEN UNIDO, KINI MATUD PA

NI CONG. ARIS AUMENTADO

