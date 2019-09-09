TODAYS TOP NEWS MONDAY SEPTEMBER 9, 2019
Sep 9th, 2019 by headlines
*THE MOVE TO ADD TWO NEW CONGRESSIONAL DISTRICTS IN BOHOL CAN
NEVER BE DONE IN TIME FOR THE NEXT ELECTION IN 2022, SAYS FORMER
CONGRESSMAN, NOW VICE GOV. RENE RELAMPAGOS
*TWO PRISONERS RELEASED UNDER THE CONTROVERSIAL GCTA
ARE IN BOHOL AND HAVE SURRENDERED TO THE CORTES POLICE
*JEJU AIR OF KOREA AND AIRAISA WILL START FIELDING INTERNATIONAL
FLIGHTS IN OCTOBER THIS YEAR WHILE PAL WILL ADD A NIGHT FLIGHT FROM MANILA TO BOHOL AFTER CAAP IS ALLOWED TO OPERATE THE
BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT UP TO 10 IN THE EVENING
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*P20 MATAG KILO SA PALAY DINHI SA BOHOL…MAO KINI ANG GIPANINGKAMOTAN
SA KAGAMHANANG PROBINSYAL ARON DILI MAGLISOD ANG MGA MAGUUMA
DINHI SA BOHOL
*PADAYON NGA GIPANGITA ANG BOLANON NGA SEAMAN KINSA KALIT
NGA NAWALA GIKAN SA IYANG BARKO DIDTO SA SINGAPORE, BANAY
SA NAWA NGA SEAMAN NAGPATABANG NA KARON SA MALACANANG
*LAIN NA USAB NGA PROYEKTO SA TULAY ANG HAYAN MASUGDAN NGA
MAGDUGTONG SA LUNGSOD SA TALIBON UG BIEN UNIDO, KINI MATUD PA
NI CONG. ARIS AUMENTADO
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