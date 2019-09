*BALICASAG IS FEATURED AT THE FIRST DIVE SHOP FESTIVAL HELD IN MANILA LAST WEEK

*ALBUR LOCAL GOVERNMENT UNIT APPEALS TO GOV ART YAP TO APPROVE THEIR APPLICATION FOR WATER EXCAVATION PERMIT OF RICHLY CORPORATION

*THE ALLEGED PUBLISHER OF BOL-ANON CHRONICLE, IS NOW FACING CYBER LIBEL COMPLAINT BEFORE THE CITY FISCALS OFFICE AFTER DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO SAID THE ONLINE PUBLICATION HAS CAUSED HER EMBARASSMENT AND SHAME

*LOURDES CAPILI GETS ELECTED AS NEW PRESIDENT OF SANDUGO USA

………..

*GITUDLO NA NGA NUNCIO SI ARCHBIOSHOP BANEY AUZA KINSA MAOY GIHAPOY REPRESENTANTI SA TALIBON NGADTO SA UNITED NATIONS

*GISAAD NA USAB SA N.G.C.P NGA MAHUMAN ANG BOHOL CEBU INTERCONNECTION SA TUIG 2021 O DUHA NA LANG KA TUIG GIKAN KARON

*GIBANTAYAN NA PAGAYO ANG PAGABOUT DINHI SA BOHOL SA ASO NGA NAGUMIKAN SA SUNOG SA FOREST FIRES SA INDONESIA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics