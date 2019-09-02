TODAYS TOP NEWS MONDAY SEPTEMBER 2, 2019
Sep 2nd, 2019 by headlines
*NO ADDITIONAL FLIGHTS AND NO INTERNATIONAL FLIGHTS AT NEW BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT WHILE DEPT OF FINANCE IS CAUSING DELAY IN THE TURN OVER OF OPERATION OF THE AIRPORT TO ABOITIZ
*TAGBILARAN’S PRIDE NEW WBC FEATHERWIEGHT CHAMP MAGNIFICO MAGSAYO FROM TAGBILARAN WINS OVER HIS THAI OPPONENT
*OMBUDSMAN RULES TO HAVE SUSPENDED MAYOR NILA MONTERO CHARGED FOR ROBBERY IN CONNECTION WITH THE DEMOLTION OF THE MAYOR’S OFFICE OF THEN MAYOR FUERTES
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*MGA BIG TIME NGA MGA TIGPAUTANGAN NAMIKTIMA NA SAD SA MGA BOL-ANON PINAAGI SA INTERNET
*SUGDAN SUNOD TUIG PAG GAMA DIDTO SA LUNGSOD SA CORTES ANG GALLARES HOSPITAL
*GITOTOKAN NI REP. ARIS AUMENTADO ANG PAG-UGMAD SA UBAY DOMESTC AIPORT
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