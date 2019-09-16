TODAYS TOP NEWS MONDAY SEPTEMBER 16, 2019
Sep 16th, 2019 by headlines
*FORMER PRES. GLORIA MACAPAGAL ARROYO ARRIVES WITH 3 OF HIS FORMER
CABINET MEMBERS AFTER SHE WAS CONFERRED AS SPECIAL ADVISOR FOR
BOHOL DEVELOPMENT
*TWO SUSPECTS IN THE SENSATIONAL KILLING OF LADY MAYOR GISELA BONIEL
OF BIEN UNIDO WERE ARRESTED IN CEBU WHICH MIGHT BRING NEW DEVELOPMENT
OF THE CASE; WHILE BOARD MEMBER BONIEL NOW HEADS A PRAYER PRISON MINISTRY EVANGELIZING INMATES AT THE CEBU PROVL JAIL
*LOBOC MAYOR LEON CALIPUSAN IS ACQUITED OF GRAFT CHARGES FILED AGAINST
HIM IN THE CONSTRUCTION OF A ZI-LINE IN LOBOC TOWN
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*MGA PANAGDAOT PINAAGI SA SOCIAL MEDIA NADUTLAN UG KASO NGA CYBER CRIME
ANG UPAT NGA MGA TIGMUGNA UG MGA BEAUTY PAGEANTS SA MGA KALUNGSORAN SA
BOHOL
*GIPASUSI NI REP. EDGAR CHATTO ANG P1 BILLION NGA INCOME GIKAN SA TRAVEL TAX KUNG GIUNSA KINI PAG-GAMIT SA CHED
*17 BOTOS LANG ANG LAMANG NI LOAY KAG ONDOY ADIONG BATOK KANG ATTY. JODEL CABAHOG SA BACLAYON SA PINILIAY PAGKA PRESIDENTI SA PHIL COUNCILORS LEAGUE (PCL )BOHOL CHAPTER NIADTONG SABADO DIHA SA BOHOL TROPICS
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