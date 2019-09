*FORMER PRES. GLORIA MACAPAGAL ARROYO ARRIVES WITH 3 OF HIS FORMER

CABINET MEMBERS AFTER SHE WAS CONFERRED AS SPECIAL ADVISOR FOR

BOHOL DEVELOPMENT

*TWO SUSPECTS IN THE SENSATIONAL KILLING OF LADY MAYOR GISELA BONIEL

OF BIEN UNIDO WERE ARRESTED IN CEBU WHICH MIGHT BRING NEW DEVELOPMENT

OF THE CASE; WHILE BOARD MEMBER BONIEL NOW HEADS A PRAYER PRISON MINISTRY EVANGELIZING INMATES AT THE CEBU PROVL JAIL

*LOBOC MAYOR LEON CALIPUSAN IS ACQUITED OF GRAFT CHARGES FILED AGAINST

HIM IN THE CONSTRUCTION OF A ZI-LINE IN LOBOC TOWN

……………..

*MGA PANAGDAOT PINAAGI SA SOCIAL MEDIA NADUTLAN UG KASO NGA CYBER CRIME

ANG UPAT NGA MGA TIGMUGNA UG MGA BEAUTY PAGEANTS SA MGA KALUNGSORAN SA

BOHOL

*GIPASUSI NI REP. EDGAR CHATTO ANG P1 BILLION NGA INCOME GIKAN SA TRAVEL TAX KUNG GIUNSA KINI PAG-GAMIT SA CHED

*17 BOTOS LANG ANG LAMANG NI LOAY KAG ONDOY ADIONG BATOK KANG ATTY. JODEL CABAHOG SA BACLAYON SA PINILIAY PAGKA PRESIDENTI SA PHIL COUNCILORS LEAGUE (PCL )BOHOL CHAPTER NIADTONG SABADO DIHA SA BOHOL TROPICS

