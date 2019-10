*CHEAPER PRICES OF FISH IS EXPECTED AS A BIG TIME SUPPLIER OF FISH FROM

MANILA IS ARRANGED BY GOV ART YAP TO SUPPLY FISH TO BOHOL

*NEDA SECRETARY ERNIE PERNIA SAYS THE PROPOSED BOHOL CEBU BRIDGE WILL

NO LONGER PUSH THRU AFTER IT WAS DELETED AMONG WITH OTHER BRIDGE PROJECTS IN THE COUNTRY DUE TO TOO MUCH COST WHILE TRAFFIC WILL NOT BE ASSURED TO BE CONSTANT AND SUFFICIENT

*A BIG COMMERCIAL COMPLEX WITH SUPERMARKET, CINEMA, RESTAURANT INCLUDING

A PARK AND A CHURCH WILL BE CONSTRUCTED AT THE ALONA AREA BY BELLEVUE RESORT GROUP

*MGA 20 KA MGA KOMPANY SA MGA MODERNO NGA SAKYANAN MAGDALA SA ILANG MGA DISPLAY KARONG NOB 12 ARON MAKAPILI ANG MGA NAG NEGOSYO UG MGA SAKYANAN DINHI SA BOHOL

*KANHI MAYOR SA ALBUR EFREN TUNGOL MIBUTYAG NGA DILI OPEN DUMPSITE ANG

IYANG LUNA SA YUTA SANGLIT GIKORAL NA KINI ARON DILI NA MALABAYAN UG BASURA

*GIPAHIMANGNUAN ANG MGA BOLANON SA DSWD SA MGA PIKI NGA MGA TAO

NGA NAGPAKAINGNON UG MAGLISTA SA MGA GUSTO MUKUHA SA ILANG BAHIN

SA 4 PS DIHA SA MGA KALUNGSORAN

