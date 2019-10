*BUSINESSMEN OBJECT PROPOSAL FOR A P48 INCREASE IN THE DAILY MINIMUM

WAGE IN BOHOL WHILE LABOR GROUPS STATE THEY WANT A HIKE OF P48 PER DAY

*ANOTHER CLOUD SEEDING SCHEDULED THIS WEDNESDAY DUE TO WEATHER CONDITION

PREVAILING OVER BOHOL AND HER 15 MUNICIPALITIES

*REP. ARIS AUMENTADO PRESENTED TO THE NEDA THE MASTER PLAN FOR DEVELOPMENT FOR TWO MARKERS HERE IN LANTAW

*MISSING SEAMAN ONDOY BALAHAY,JR GIKAHALODKAN NGA UNYA UG GIPATAY SA

KAUBAN NGA SEAMAN DINHI SA BOHOL

*MGA 90% NA SA MGA ILLEGAL STRUCTURE SA ALONA BEACH AND GIPANGGUBA NA,

MATUD PA KINI SA PANGLAO MUNICIPAL ENGR. ROGELIO BONAO

*KORTI MIDAPIG SA KAGAMHNAN SA ALBUR SA LAKANG NGA PAGASIRHAN NA GYUD AND BAHO NGA KANIADTONG DUMPSITE SA ALBUR NGA NALAMBIGIT ANG PANGAN NI

KANHI MAYOR EFREN TUNGOL

