TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 11, 2019
Nov 11th, 2019 by headlines
*SENATOR BONG GO SAYS HE WILL HELP MONITOR HOW THE DRUG PROBLEM IN THE
COUNTRY WILL BE HANDLED NOW THAT VICE PRES. LENI ROBREDO IS NOW THE
CO-CHAIR OF THE DRUG WAR HEADED BY PDEA CHIEF AARON AQUINO
*NEDA APPROVES THE PRIVATIZATION OF THE OPERATIONS OF THE BOHOL PANGLAO
INTERNATIONAL AIRPORT, SAYS NEDA SEC. ERNESTO PERNIA
*BOHOL CHRONICLE DYRD “TABANG MINDANAO” EXCEEDS HALF A MILLION PESOS IN
DONATIONS FROM KIND HEARTED BOHOLANOS
………
*GI DISMISS SA OMBUDSMAN ANG KASO BATOK SA MAYOR SA PILAR NGA SI MAYOR
CUBRADO NGA MAOY MAKAPABALIK NIYA SA PWESTO ISIP MAYOR SA MAONG
LUNGSOD A PILAR BOHOL
*GIKINAHANGLAN ANG USA KA HEART CENTER SA KABISAYAN UG LAIN SAD SA MINDANAO,. KINI ANG IMUGNA UBAN SA BALAODON NGA I-SANGAT SA CONGRESO NI REP. ARIS AUMENTADO SA IKA DUHANG DISTRITO SA BOHOL
*P23 MILLION KA PESOS NGA KANTIDAD SA SHABU ANG NAHIPOS DINHI SA BOHOL
SOD SA UNANG 100 KA ADLAW NGA PAGASUMITIR NI BOHOL PNP PROVL DIRECTOR
JONATHAN CABAL, SAMTANG 305 KA MGA DRUG PERSONALITIES ANG NADAKPAN
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics