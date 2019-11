*SENATOR BONG GO SAYS HE WILL HELP MONITOR HOW THE DRUG PROBLEM IN THE

COUNTRY WILL BE HANDLED NOW THAT VICE PRES. LENI ROBREDO IS NOW THE

CO-CHAIR OF THE DRUG WAR HEADED BY PDEA CHIEF AARON AQUINO

*NEDA APPROVES THE PRIVATIZATION OF THE OPERATIONS OF THE BOHOL PANGLAO

INTERNATIONAL AIRPORT, SAYS NEDA SEC. ERNESTO PERNIA

*BOHOL CHRONICLE DYRD “TABANG MINDANAO” EXCEEDS HALF A MILLION PESOS IN

DONATIONS FROM KIND HEARTED BOHOLANOS

*GI DISMISS SA OMBUDSMAN ANG KASO BATOK SA MAYOR SA PILAR NGA SI MAYOR

CUBRADO NGA MAOY MAKAPABALIK NIYA SA PWESTO ISIP MAYOR SA MAONG

LUNGSOD A PILAR BOHOL

*GIKINAHANGLAN ANG USA KA HEART CENTER SA KABISAYAN UG LAIN SAD SA MINDANAO,. KINI ANG IMUGNA UBAN SA BALAODON NGA I-SANGAT SA CONGRESO NI REP. ARIS AUMENTADO SA IKA DUHANG DISTRITO SA BOHOL

*P23 MILLION KA PESOS NGA KANTIDAD SA SHABU ANG NAHIPOS DINHI SA BOHOL

SOD SA UNANG 100 KA ADLAW NGA PAGASUMITIR NI BOHOL PNP PROVL DIRECTOR

JONATHAN CABAL, SAMTANG 305 KA MGA DRUG PERSONALITIES ANG NADAKPAN

