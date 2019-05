*ASST REGIONAL PNP DIRECTOR GEN AGUSTIN SAYS THE TRANSFER OF COL JULIUS GORNEZ WILL NOT PUSH THROUGH AND THAT GORNEZ WILL STAY AS BOHOL PNP PROVL COMMANDER UNDER ELECTION DAY

*CAMP OF ART YAP FILES COMPLAINT WITH NBI ON CONTINUED USE OF TEXT MESSAGES TO DISSEMINATE FALSE INFORMATION BY THE CAMP OF JUN EVASCO WHILE EVASCO CAMP’S ALSO FILES COMPLAINT WITH NBI ON TROLLS USED IN THE SOCIAL MEDIA TO SPEAR HIS REPUTATION

*COMELEC PROVL SUPERVISOR ATTY ADDIE ABA PRESIDES TODAY THE FINAL; COORDINATION MEETING FOR THE COMING ELECTION ATT CASA REY FRANCIS

*NANAWAGAN SI GUBERNATORIAL BET TULOY EVASCO NGADTO NI PRES. DUTERTE NGA KINAHANGALN ANG MGA KAPOLISAN DILI GYUD PAGPAGAMIT SA MGA POLITIKO

*DILI MOMINUS SA 18 KA MGA BOLANON NGA BARRISTERS ANG MIPASAR SA BAR EXAMS NGA GIHATAG SA SUPREME COURT

