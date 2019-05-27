TODAYS TOP NEWS MONDAY MAY 27, 2019
May 27th, 2019 by headlines
*SLOW INTERNET AND THE HIGH PRICES OF FISH IN BOHOL WILL TOP CONCERNS OF
THE ADMINISTTATION OF GOV ELECT ART YAP WHEN HE ASSUMES AS GOVERNOR ON
JULY 1
*DEFEATED GUBERNATORIAL BET JUN EVASCO SAYS HE WILL CONTINUE HELPING
THE BOHOLANOS TO BRING POSTERITY OF THE BOHOLANOS
*A TRANSITION TEAM, IS NOW IN PLACE TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION FROM
GOV CHATTO TO GOV ELECT JUN EVASCO
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*DILI PA KUYAW ANG LEBEL SA TUBIG SA UPAT KA DAMS DINHI SA BOHOL TALIAWALA SA HOWAW
*KUNG ANG NEDA REGIONAL OFFICE ANG PANGUTAN-ON, HAYAN DIAY MAS MAUNA
PA ANG BOHOL – LEYTE BRIDGE KAY SA TULAY NGA MAGDUGTONG SA BOHOL
UG SIBO DIDTO SA SUGBO
*KADA LUNGSOD SA BOHOL BUTANGAN UG COST GUARD STATION
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*A TRANSITION TEAM, IS NOW IN PLACE TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION FROM
GOV CHATTO TO GOV ELECT JUN EVASCO – what is this???