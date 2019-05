*SLOW INTERNET AND THE HIGH PRICES OF FISH IN BOHOL WILL TOP CONCERNS OF

THE ADMINISTTATION OF GOV ELECT ART YAP WHEN HE ASSUMES AS GOVERNOR ON

JULY 1

*DEFEATED GUBERNATORIAL BET JUN EVASCO SAYS HE WILL CONTINUE HELPING

THE BOHOLANOS TO BRING POSTERITY OF THE BOHOLANOS

*A TRANSITION TEAM, IS NOW IN PLACE TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION FROM

GOV CHATTO TO GOV ELECT JUN EVASCO

………..

*DILI PA KUYAW ANG LEBEL SA TUBIG SA UPAT KA DAMS DINHI SA BOHOL TALIAWALA SA HOWAW

*KUNG ANG NEDA REGIONAL OFFICE ANG PANGUTAN-ON, HAYAN DIAY MAS MAUNA

PA ANG BOHOL – LEYTE BRIDGE KAY SA TULAY NGA MAGDUGTONG SA BOHOL

UG SIBO DIDTO SA SUGBO

*KADA LUNGSOD SA BOHOL BUTANGAN UG COST GUARD STATION

