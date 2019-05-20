TODAYS TOP NEWS MONDAY MAY 20, 2019
May 20th, 2019 by headlines
*COMELEC PROVL SUPERVISOR EDDIE ABA SAYS THERE WAS NO FAILURE OF
ELECTION IN BOHOL AS THERE WAS NO INTIMADATION ON VOTERS
*NATIONAL ANTI POVERTY COMMISSION RECENTLY SENT ITS TEAM TO
BOHOL TO LAYDOWN PREARATIONS FOR THE BETTERMENT OF THE SOCIETY
………….
*ANG PAGPATAY SA USA KA SUPORTER SA POLITIKO DIHA SA LUNGSOD SA LOAY NAGPABILIN NGA WALA MASULBAD
*GIPAHINDUMAN SI GOV-ELECT ART YAP NI OUTGOING GOVERNOR EDGAR CHATTO
NGA BAGONG EDIFICIO SA PROVL CAPITOL BOKAS SA KATAWHANG BOLANON
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