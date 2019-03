*BARANGAYS IN THE CITY GATHER LAST SATURDAY AND SHOWED STRONG SUPPORT TO REP ART YAP IN HIS BID FOR GOVERNOR OF BOHOL

*PROVL ANTI DRUG COUNCIL AND PROVL PEACE AND ORDER COUNCIL MAINTAIN IN THEIR CLAIM THAT PROVL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO IS NOT INVOLVED IN THE DRUG OPERATIONS IN BOHOL

*BISHOP ABET UY AND BISHOP PATRICK PARCON LAUNCH YESTERDAY CHAMP IN THE ENTIRE BOHOL, THE CAMPAIGN FOR “CLEAN, HONEST, ACCURATE,MEANINGFUL AND PEACEFUL ELECTION

………

*GIWARNINGAN NI CHIEF JUSTICE BERSAMIN ANG MGA BADLONGON NGA MGA HUWES UG FISCAL KINSA MANGILKIL SA MGA TAO NGA GIPANGKIHA SA ILANG MGA CORTI

*GIHAGIT NI KANHI CABSEC JUN EVASCO SI PROVL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO SA PAGPAKITA SA MGA DOKUMENTO NGA NAGMATOOD KANIYA NGA WALA MALAMBIGIT SA DRUGA DINHI SA BOHOL

*NAALARMA SI REP ARIS AUMENTADO SA KAKUWANG UNYA SA KURYINTI DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL TALIWALA SA PAGDAGSANG UNYA SA MGA INVESTORS DINHI

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics