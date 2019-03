* COMELEC SAYS FIRST DAY OF CAMPAIGN FOR LOCAL OFFICIALS FROM GOVERNOR DOWN TO TOWN KAGAWADS WILL START ON FRIDAY

*THOUSANDS JOIN THE MARCH FOR LIFE DONE FROM COGON SHRINE TO THE ST

JOSEPH CATHEDRAL LAST SATURDAY AFTERNOON

*TOP NOTCHER SENATOR GRACE POE SAYS TOURISM IN BOHOL SHOULD BE EXTENDED

MAXIMUM HELP BY THE GOVERNMENT AS IT HAS ITS POTENTIAL TO BE VISITED BY

THOUSANDS OF TOURISTS

……………….

*MGA BOLANON GA SUGOD NA UG KABALAKA UG NGANONG 24 KA LUNGSOD SA BOHOL

ANG GIKATAKDA NGA IPASAKA SA WATCHLIST SA LISTAHAN SA COMELEC NGA DILI

MAN UNTA HULGA ANG KAHUSAY UG KALINAW

*ANG HOUSE BILL ALANG SA PROTEKSYON SA KATAWHAN NGA GIPANGAMAHAN NI REP.

RENE RELAMPAGOS GIAPROBAHAN NA NI PRES RODRIGO DUTERTE

*SUBHAN UG PAGSUGOD NA ANG DIRIKTA NGA PANAW SA AIR SWIFT GIKAN SA BOHOL

NGADTO NA DIRITSO SA ELNIDO SA PALAWAN

