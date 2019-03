*PADAYON BOLANON CANDIDATES LEAD IN THE BOHOL POLL SURVEY GIVING CHALLENGE TO THE GROUP OF FORMER CABSEC JUN EVASCO TO DOUBLE TIME THEIR EFFORTS TO GET THE VOTERS SUPPORT IN THE MAY POLLS

*ACE MEDICAL CENTER BOHOL FORMALLY OPENED LAST SATURDAY BRINGING THE MOST MODERN FACILITIES IN THE MEDICAL FIELD

*BOHOLANOS ARE SATISFIED WITH THEIR PRESENT LOCAL OFFICIALS ASKING TO

ELECT THEM IN THE COMING MAY ELECTION

*MAHIDANGAT KARONG MYERKOLES SI DAVAO MAYOR SARA DUTERTE ARON I PROKLAMARSA LEONCIO EVASCO JR UG TOMMY ABAPO ISIP KANDIDATO PAGKA GOBERNOR UG BISI GOVERNADOR

*52% SA MGA BOLANON MIINGON NGA DILI NA SERYOSO SA BOHOL ANG PROBLEMA SA

DRUGA HOMAN GIHIMO ANG TININOOUD NGA KAMPANYA BATOK SA DRUG TRADE SA BOHOL

*MAAYO NGA HIMOONG TWO-WAY ANG SUBMARINE CABLE NGA MAGDALA UG KURYINTI

DINHI SA BOHOL GIKAN SA SUGBO, SUGYOT NI CONGRESISTA ARIS AUMENTADO

