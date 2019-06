*PUBLIC SCHOOLS WILL OPEN CLASSES TODAY WITH AN ESTIMATED STUDENTS OF 458,000 TROPPING BACK TO THEIR CLASSROOMS THIS DAY

*GOV-ELECT ART YAP SAYS TOURISM DEVELOPMENT SHOULD REACH FAR TOWNS AND ISLANDS IN ORDER TO SPREAD THE REVENUES FOR BOHOLANOS YO AVAIL OUT OF THE TOURISTS ARRIVALS

*REP. ARIS AUMENTADO PUSHES FOR THE PURCHASE OF GENERATOR SETS WHILE SEN RENE RELAMPAGOS

…………..

*LOBOC MAYOR LEON CALIPUSAN UG MAYOR MIRIAM SUMAYLO OF DAUIS MAOY PAGKATIGI SA PAGKA PRESIDENTI SA LMP

*GIHANGOP PAGAYO NI BISHOP ABET UY, BISHOP DAN PARCON UG BOL-ANON NGA OBISPO NGA BISHOP BAI VARQUEZ ANG ILANG PERSONAL NGA PAKIGKITA NI POPE FRANCIS DIDTO SA VATICAN SA ROMA NGA NAGDA SA MENSAHE SA PAGHIGUGMA PINASAYLOAY

*WEAK EL NINO NAKADAOT SA 20 KA MGA LUNGSOD SA BOHOL SAMTANG ANG DAMYOS SA MGA LAGUTMON MIKABAT NA UG P122.7 MILLION

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics