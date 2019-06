*PDEA CONFIRMS DIFFICULTY TO CONTROL THE ENTRY OF DRUGS IN BOHOL SINCE THERE ARE MORE ENTRY POINTS IN VARIOUS PARTS OF THE PROVINCE

*SCAM UNDER KAPA MOVEMENT HITS SEVERAL HUNDREDS OF BOHOLANOS

*DENGUE CASES HAS KILLED 12 VICTIMS IN BOHOL DURING THE FIRST 6 MONTHS OF THIS YEAR 2019

*GIPAABOT SA MGA CONSUMIDOR SA KURYINTI ANG TUBAG SA ENERGY REGULATORY

COMMISION ERC ANG HANGYO SA MGA POWER DISTRIBUTORS ARON DILI MUSAKA

PAGYO ANG POWER RATES SA BOHOL

*MGA TAGIYAHAN UG RESORTS UG MGA MAGUUMA KINHANGLAN NGA MAGKAKITA ARON

PLANOHON GYUD UG UNSAON PAG-UGMAD SA MGA PAGKAON NGA PWEDI RA DINHI

SA BOHOL PAGAHIMOON

*SI CONG ARIS AUMENTADO MAO ANG NAGINUSARANG BOL-ANON NGA GIIMBITAR

SA BIRTHDAY NI DAVAO CITY MAYOR SARA DUTERTE NGA NAGPASABOT NGA SUPORTADO SI REP AUMENTADO SA MAYOR SA DAVAO

