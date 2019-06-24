TODAYS TOP NEWS MONDAY JUNE 24, 2019
Jun 24th, 2019 by headlines
*PDEA CONFIRMS DIFFICULTY TO CONTROL THE ENTRY OF DRUGS IN BOHOL SINCE THERE ARE MORE ENTRY POINTS IN VARIOUS PARTS OF THE PROVINCE
*SCAM UNDER KAPA MOVEMENT HITS SEVERAL HUNDREDS OF BOHOLANOS
*DENGUE CASES HAS KILLED 12 VICTIMS IN BOHOL DURING THE FIRST 6 MONTHS OF THIS YEAR 2019
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*GIPAABOT SA MGA CONSUMIDOR SA KURYINTI ANG TUBAG SA ENERGY REGULATORY
COMMISION ERC ANG HANGYO SA MGA POWER DISTRIBUTORS ARON DILI MUSAKA
PAGYO ANG POWER RATES SA BOHOL
*MGA TAGIYAHAN UG RESORTS UG MGA MAGUUMA KINHANGLAN NGA MAGKAKITA ARON
PLANOHON GYUD UG UNSAON PAG-UGMAD SA MGA PAGKAON NGA PWEDI RA DINHI
SA BOHOL PAGAHIMOON
*SI CONG ARIS AUMENTADO MAO ANG NAGINUSARANG BOL-ANON NGA GIIMBITAR
SA BIRTHDAY NI DAVAO CITY MAYOR SARA DUTERTE NGA NAGPASABOT NGA SUPORTADO SI REP AUMENTADO SA MAYOR SA DAVAO
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