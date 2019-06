*POWER CONSUMERS IN THE CITY ARE SHOCK ON THE TOO HIGH INCREASE IN POWER BILLS IMPOSED BY BOHOL LIGHT CO

*A FILM FESTIVAL WILL BE INCLUDED IN THIS YEAR’S SANDUGO FESTIVITY THIS JULY

*PANGLAO CHAMBER OF COMMERCE PRES ANGIE HOFFMAN MIINGON NGA DAPAT GITAGAAN UNTA UG GRACE PERIOD AND MCDONALDS SA PAG TUMAN SA ILANG MGA KAKUWANGAN INAY NGA GI ISSUHAN UG CLOSURE ORDER NI MAYOR NILA MONTERO

*MAGKATIGI PAGKA PRESIDENTI SA PHIL COUNCILORS LEAGUE BOHOL CHAPTER SI BACLAYON KAGAWAD THEODORE CABAHUG UG LOAY KAGAWAD JESCELO ADIONG SAMTANG WALA PAY GIENDORSO ANG PADAYON BOLANON UG TINOOD BOLANON ISIP ILANG OFFICIAL NGA KANDIDATO PAGKA PCL PRESIDENT

*USA KA BOLANON ANG GITUDLO NGA BAGONG CHAPLAIN SA AFP KON ARMED FORCES OF THE PHILS NGA SI PADRE RAUL CINCO

