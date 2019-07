*GAMBLING IN BOHOL STOPPED WITH THE CLOSURE OF ALL LOTTO AND STL OUTLETS IN BOHOL’S 47 TOWNS AND TAGBILARAN CITY FOLLOWING THE ORDER OF PRES. DUTERTE TO CLOSE ALL GAMBLING ACTVITIES RUN BY THE PHIL CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE OR PCSO…

*TWO ANGLES ARE BEING LOOKED INTO THE AMBUSH KILLING OF COCKPIT OPERATOR AND SUSPECTED BIGTIME DRUG PERSONALITY RYAN SIGUE, ACCORDING TO CITY POLICE CHIEF CHRISTOPHER NAVIDA

*SAN MIGUEL MAYOR, FORMER NBI DIRECTOR DODONG MENDEZ CONFIRMS HIS INTEREST TO RUN AS LMP BOHOL PRESIDENT ..ADDING TO TWO OTHER ASPIRANTS, DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO AND LOBOC MAYOR LEON CALIPUSAN

………….

*GI-DAUG SA CATIGBIAN NATIONAL HIGH SCHOOL ANG GRAND PRIZE SA SANDUGO STREET DANCING HOMAN ILANG GIPILDI ANG LAING UNOM KA MGA ENTRIES, BACLAYON NATL HIGH SCHOOL WON 2ND AND TUBIGON WON THIRD

*DAKONG UYON ANG MGA BOLANON SA PAGPAHAMTANG BALIK SA DEATH PENALTY SAMTANG BISHOP ABET UY UG BISHOP DANIEL PARCON SUPAK SA MAONG LAKANG NGA GIHANGYO NI PRES. DUTERTE ATOL SA IYANG SONA STATE OF THE NATION ADDRESS

*NARECORD SA PHILVOCS NGA DILI MUMINOS SA 14 KA MGA LINOG ANG NARIHISTRO DINHI SA BOHOL SOD SA BUWAN SA HULYO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics