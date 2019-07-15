TODAYS TOP NEWS MONDAY JULY 15, 2019
Jul 15th, 2019 by headlines
*POWER RATES THIS MONTH OF JULY WILL REDUCE BETWEEN 97 CENTAVOS TO P1.29 PER KILOWATT HOUR AFTER GOV ART YAP AND REP. EDGAR CHATTO MET WITH
THE ENERGEY REGUKATORY COMMISSION DEMANDING TO HAVE NGCP AND WESM
RECOMPUTER THEIR CHARGES
*NIGHT FLIGHTS AT THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT WILL
FINALLY COMMENCE BY AUGUST THIS YEAR, SAYS DOTR SEC. ART TUGADE DURING
AN INTERVIEW WITH DYRD BALITA
*HIV IN CENTRAL VISAYAS DECLARED ENDEMIC BY HEALTH AUTHORITIES AT THE
REGION
……………
*PAGATUNAN NA USAB ANG PAGDEVELOP SA TINUGDAN UG KURYINTI NGA HIMOON
SA STA CLARA AYALA GROUP DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL GINAMIT ANG HYDRO
ELECTRIC PLANT
*WALA KUNOY DRUGAS SOD SA BOHOL DISTRICT JAIL, MAO ANG PASALIG
NI BDJ WARDEN JAIL CHIEF INSPECTOR RICHARD TULABING
*ANG KONTROBERSIAL NGA GOOD SAMARITAN GROUP KUSGANON NGA MIPASABOT
NGA KOMPLETO SILA SA MGA PAPILES SA SECURITIES OF EXCHANGE COMMISSION
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