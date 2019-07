*POWER RATES THIS MONTH OF JULY WILL REDUCE BETWEEN 97 CENTAVOS TO P1.29 PER KILOWATT HOUR AFTER GOV ART YAP AND REP. EDGAR CHATTO MET WITH

THE ENERGEY REGUKATORY COMMISSION DEMANDING TO HAVE NGCP AND WESM

RECOMPUTER THEIR CHARGES

*NIGHT FLIGHTS AT THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT WILL

FINALLY COMMENCE BY AUGUST THIS YEAR, SAYS DOTR SEC. ART TUGADE DURING

AN INTERVIEW WITH DYRD BALITA

*HIV IN CENTRAL VISAYAS DECLARED ENDEMIC BY HEALTH AUTHORITIES AT THE

REGION

……………

*PAGATUNAN NA USAB ANG PAGDEVELOP SA TINUGDAN UG KURYINTI NGA HIMOON

SA STA CLARA AYALA GROUP DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL GINAMIT ANG HYDRO

ELECTRIC PLANT

*WALA KUNOY DRUGAS SOD SA BOHOL DISTRICT JAIL, MAO ANG PASALIG

NI BDJ WARDEN JAIL CHIEF INSPECTOR RICHARD TULABING

*ANG KONTROBERSIAL NGA GOOD SAMARITAN GROUP KUSGANON NGA MIPASABOT

NGA KOMPLETO SILA SA MGA PAPILES SA SECURITIES OF EXCHANGE COMMISSION

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics