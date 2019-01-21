TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 21, 2019
Jan 21st, 2019 by headlines
*GUBERNATORIAL BET, DEPUTY SPEAKER REP ART YAP DENIES REPORTS SPREAD
BY BUSINESSMAN NORRIS OCULAM THAT HE WILL WITHDRAW IN HIS GUBERNATORIAL
BID
*COURT RULES THAT THE CONTROVERSIAL PERYAHAN NG BAYAN IS LEGAL AND IS
ALLOWED TO OPERATE ITS OUTLETS OPERATING IN ALL THE 47 TOWNS OF BOHOL
*BISHOP ABET UY, PNP PROVL DIRECTOR JULIUS GORNEZ AND COMELEX PROVL DIRECTOR EDI ABA JOINTLY AGREE TO APPEAL FOR A PEACEFUL CAMPAIGN
PERIOD AMONG ALL THE CANDIDATES FOR THE MAY 6 ELECTION
…….
*WALA PAY KLARO NGA SUSPITSADO O ANGOLO ANG GIPAGAWAS SA KAPOLISAN
KABAHIN SA PAG AMBUSH KANG MAYORALTY BET ATTY RIO CABARRUBIAS SA LUNGSOD
SA BUENAVISTA
*MGA INSIK NGA INVESTORS GIKAN SA TAIWAN UG MAINLAND CHINA NAKAKITA
SA POTENTIAL NGA MO INVEST UG MGA NEGOSYO DINHI SA BOHOL
*MIABOT UG 52 ANG NANNGAMATAY SA PINAAKAN SA LAMOK NGA DENGUE DINHI SA BOHOL SA ENTIRO TUIG 2018
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics