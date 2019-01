*GUBERNATORIAL BET, DEPUTY SPEAKER REP ART YAP DENIES REPORTS SPREAD

BY BUSINESSMAN NORRIS OCULAM THAT HE WILL WITHDRAW IN HIS GUBERNATORIAL

BID

*COURT RULES THAT THE CONTROVERSIAL PERYAHAN NG BAYAN IS LEGAL AND IS

ALLOWED TO OPERATE ITS OUTLETS OPERATING IN ALL THE 47 TOWNS OF BOHOL

*BISHOP ABET UY, PNP PROVL DIRECTOR JULIUS GORNEZ AND COMELEX PROVL DIRECTOR EDI ABA JOINTLY AGREE TO APPEAL FOR A PEACEFUL CAMPAIGN

PERIOD AMONG ALL THE CANDIDATES FOR THE MAY 6 ELECTION

*WALA PAY KLARO NGA SUSPITSADO O ANGOLO ANG GIPAGAWAS SA KAPOLISAN

KABAHIN SA PAG AMBUSH KANG MAYORALTY BET ATTY RIO CABARRUBIAS SA LUNGSOD

SA BUENAVISTA

*MGA INSIK NGA INVESTORS GIKAN SA TAIWAN UG MAINLAND CHINA NAKAKITA

SA POTENTIAL NGA MO INVEST UG MGA NEGOSYO DINHI SA BOHOL

*MIABOT UG 52 ANG NANNGAMATAY SA PINAAKAN SA LAMOK NGA DENGUE DINHI SA BOHOL SA ENTIRO TUIG 2018

