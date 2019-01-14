TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 14, 2019
Jan 14th, 2019 by headlines
*NEWLY DESIGNATED PROVL COMELEC SUPERVISOR EDDIE ABA REMINDS THE CANDIDATES AND ELECTORATES THAT GUN BAN STARTS TODAY WHICH IS THE FIRST DAY OF THE ELECTION PERIOD
*PSUPT JULIUS GORNEZ STARTS HIS DUTY AS NEW PROVL DIRECTOR OF THE PHIL NATIONAL POLICE AFTER HE REPLACED COL ANGEL GEñORGA, JR LAST FRIDAY
*BUSINESSMAN NORRIS OCULAM TELLS THE BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY THAT HE WILL RESIGN AS DIRECTOR ONCE HE GETS THE APPOINTMENT AS FINANCE OFFICER OF GUBERNATORIAL BET JUN EVASCO
*TESDA CENTER WILL BE OPENED IN BOHOL, SAYS REP RENE RELAMPAGOS
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*DAKONG BABAG ANG GIHIMO SA SIMBAHAN KATOLIKO UG MGA LAYGO BATOK SA PAGSOD UNYA UG CASINO DINHI SA BOHOL KUYOG UNYA SAPAG SOD USAB SA MGA INVESTORS GIKAN SA MANILA O SA GAWAS SA ATONG NASUD
*KUSGANON NGA HIMOON NI REP. ART YAP ANG BALAODNON NGA MAG LEGALIZE SA OPERATION SA HABALHABAL SA TIBOOK NASOD PILIPINAS
*ANG MAKAPAOSOS SA PRISYO DINHI SA BOHOL MAO RA GYUD ANG MGA COOPERATIVES, KINI MATOD PA NI BOKAL TOMMY ABAPO JR.
*NAMATAY NIADTONG SABADO SA BUNTAG SI MONSIGNOR JOHN PERNIA DIDTO SA CALIFORNIA
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