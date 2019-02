*TOMORROW FEB 5 CHINESE NEW YEAR AND FEB. 25 ARE NOW OFFICIALLY DECLARED

BY MALACANANG AS NON WORKING PUBLIC HOLIDAYS

*THE POWER SUPPLY IN BOHOL REMAINS TO BE VERY CRITICAL FOR BROWNOUTS AND

BLACKOUTS WHICH IS ALSO TRUE TO THE ENTIRE CENTRAL VISAYAS

*CANDIDATE FOR VICE GOVERNOR, CONG. RENE RELAMPAGOS SAYS FARM TOURISM

PROGRAMS WILL BE ADDED TO THE DEVELOPMENT PROJECTS IN BOHOL WHICH THE

PRESENT ADMINISTRATION OF GOV CHATTO CONTINUES TO IMPLEMENT

……..

*PAREHO SA GIHIMO SA MANILA BAY, SUSIHON KARON ANG HUGAW SA MGA KADAGATAN UG MGA SUBA SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL

*GISAWAY PAGAYO SA KANHI NBI DIRECTOR DODONG MENDEZ, KANDIDATO PAGKA

MAYOR SA SAN MIGUEL ANG 17 KILOMETROS NGA DALAN SA SAN MIGUEL DIIN WALA TAGDA SA KAGAMHANAN GUMIKAN KUNO SA PAMOLITIKA

*DILI UYON ANG BAGONG NAKORONAHAN NGA MISS INTERCONTINETAL KARREN GALLMAN SA PAGOSO SA PANGIDARON SA MGA BATA NGA PWEDI NA NGA IBILANGGO KUNG MAKASALA

