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Feb 18th, 2019 by headlines
*ELECTION CASE IN BALILIHAN ESCALATES WHILE MAYOR PUREZA CHATTO SAYS ITS A CASE OF HARASSMENT
*SLOW INTERNET IN BOHOL AFFECTS BDO OPERATION
*MURDER CASES WHICH KILLED ATTY MIA MASCARINAS & BROADCASTER MAURITO LIM REMAIN UNRESOLVED
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*GISUSPENDER SA DENR ANG PAG PA NGISYU UG LAND TITLE SA MGA YUTA SA PANGLAO
*PADAYON ANG PAGHASI SA MGA LAMOK DIIN DUHA NA USAB ANG NAMATAY GUMIKAN SA DENGUE FEVER
*KAPIN NA SA 500 KA HOSPITAL BED DIHA SA BAGONG BLDG SA GOV CELESTINO GALLARES MEDICAL CENTER
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