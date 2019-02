*IT IS NOW FINAL THAT CONGRESS HAS APPROVED THE LEGALIZATION OF HABAL-HABAL ALL OVER THE COUNTRY, ACCORDING TO DEPUTY HOUSE SPEAKER ART YAP

*GUBERNATORIAL BET JUN EVASCO CHALLENGED BY PROVL ADMINISTRATOR TO PROVE THAT HE IS INVOLVED IN THE DRUG OPERATIONS IN BOHOL

*ELECTORAL PROTEST FILED AGAINST BALILIHAN MAYOR PUREZA CHATTO WILL BE DICIDED TODAY BY THE COURT AFTER A MARATHON HEARING

*MGA HUNYO O HULYO NING TUIGA, HAYAN MA TURN OVER NA SA CAAP NGADTO SA ABOITIZ ANG PAGDUMLA O OPERATE SA BAGONG NAHOMAN NGA BOHOL PANGLAO INTL AIRORT

*SAULOGON KARONG ADLAW ANG “PROVL DAYOF PEACE” DINHI SA BOHOL

*ANG INFLATION RATE NING PAGSUGOD SA BAGONG TUIG MIKUNOD PAGAYO NGADTO NALANG SA 4.4% , KINI MATUD PA SA BOLANON NGA NEDA SEC. ERNIE PERNIA

