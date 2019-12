*LILA MAYOR ARTURO “JED” PIOLLIO SAYS HE WILL ORDER TODAY THE SUSPENSION

OF OPERATION OF THE FEEDING OF WHALE SHARK OR BUTANTING AMIDST MOUNTING

CLAMOR FROM ENVIRONMENTAL GROUPS EVEN IF IT HAS STARTED TO GENERATE

200 TOURIST ARRIVALS EVERYDAY DURING THE PAST 3 WEEKS

*THE OPEN DUMPSITE IN DAMPAS WILL BE REHABIITATED BY THE CITY GOVERNMENT

CONVERTING IT INTO AN ECO PARK, STARTING JANUARY NEXT YEAR

*TIGHTEN SECURITY AT ALL PORTS OF ENTRY IN BOHOL WITH THE INFLUX OF ARRIVALS OF HOMECOMERS AS WELL AS VISITORS DURING THE CHRISTMAS HOLIDAYS

*HIMOON ANG USA KA SURGICAL MISSION KARONG BUWAN SA PEDRERO SUNOD TUIG

MATUD PA NI GIFT OF LIFE CEO FANCY BALUYOT

*MIHIPOS UG P7 MILYONES KA PESOS ANG UNANG PAGHIMNO SA KASADYA BELEN UG

DAYEGON CONTEST DIDTO SA CPG PARK DOUL SA BAGONG KAPITOLYO

*IPATUMAN ANG TOTAL BAN SA MGA PABOTO DINHI SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN,

USA SA MGA GIBARUGAN NGA LAKANG NI MAYOR BABA YAP SOD NA SA PIPILA KA

TUIG

