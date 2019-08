*REFUND TO POWER DISTRIBUTORS AND TO CONSUMERS ORDERS BY THE ENERGY REGULATORY COMMISSION DUE TO OVER BILLING COMMITTED BY WESM IN THEIR POWER BILLINGS TO BOHOLANO POWER CONSUMERS

*PNP REGIONAL DIRECTOR DEHOLD SINAS ADMITS THAT THE POLIE IN BOHOL IS NOT TAKING ANY CHANCES FOR THE ENTRY OF NEW PEOPLE ARMY AS WHAT IS HAPPENING IN NEGROS ORIENTAL

*MALACANANG AND CONGRESS GRANT FRANCHISE FOR 25 YEARS TO BOHOL CHRONICLE RADIO CORP.

……………

*GIPAABOT ANG PAG KANAUG NI MAYOR NILA MONTERO ISIP MAYOR SA PANGLAO SOD SA 3 KA BULAN HOMAN IYANG GIDAWAT ANNG SUSPENSION ORDER NGA GI PADANGAT SA LOKAL NGA DILG SA IYANG KASO HOIMAN SA PINILIAY SA 2016

*SAN MIGUELO MAYOR DODONG MENDEZ MIINGON NGA SUBO UG ADUNAY PAGPAMALIT UG BOTO SA MGA MAYOR ATOL SA PINILIAY PAGKA PRESIDENTI SA BOHOL MAYORS LEAGUE BATOK KANG DAUIS MAYOR MIRIAM SUMAYLO

*MIPASALIG NA KARON ANG CITY HAL POLITICAL WILL ARON MAPATUMAN NA

GYUD ANG MGA TRFFIC RULES DINHI SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics