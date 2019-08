*LOAY COUNCILOR GISELO ADIONG GOT ELECTED TO BE THE CANDIDATE OF PADAYON BOLANON AS PRESIDENT OF THE PHIL COUNCILORS’ LEAGUE (PCL) BOHOL CHAPTER TO RUN AGAINST BACLAYON COUNCILOR ATTY JODEL CABAHUG FROM THE CAMP OF TINOOD BOLANON

*THERE IS AGAIN ANOTHER INFORMATION THAT SOME RESORTS IN PANGLAO OR THE ENTIRE ALONA BEACH WILL BE ORDERED CLOSE DUE TO DELAYED IMPLEMENTATION OF DEMOLITION OF ILLEGAL STRUCTURES

*SEPT. 1 IS ANOTHER DAY FOR TREE PLANTING ACTIVITY IN THE ENTIRE PROVINCE, A CALL SPEARHEADED BY THE DIOCESE OF TAGBILARAN

*NAHIPOS NGA SHABU SOD SA USA KA SEMANA DINHI SA BOHOL MIKABAT UG KAPIN SA TUNGA KA MILYON KA PESOS SAMTANG 37 KA MGA SUSPITSADO ANG NADAKPAN

SA PADAYON NGA DRUG CAMPAIGN SA BOHOL PINAAGI SA PNP, PDEA UG NBI

*MGA DIVERS NGA MISUWAY SA DIVING SITES SA BOHOL MIRIKLAMO SA GINATAWAG

NGA OCTOPUS DIVING

*BOHOL MAOY MO HOST SA UNANG HIGAYON GAWAS SA KAULOHAN ANG PANAGTIGUM SA NEW EVANGELIZATION CONFERENCE

