TODAYS TOP NEWS MONDAY APRIL 8, 2019
Apr 8th, 2019 by headlines
*ENDSORSEMENT OF DAVAO MAYOR SARA DUTERTE FOR REP, ART YAP IS
DUE TO YAP BEING A MEMBER OF PDP LABAN WHICH IS THE SAME PARTY OF
PRES. RODRIGO DUTERTE
*CANDIDATES FORUM WITH GOV EDGAR CHATTO, EX MAYOR DAN LIM, REP, ARIS
AUMENTADO AND BOARD MEMBER AGA AVENIDO IS SHCEDULED 130 THIS
AFTERNOON AT THE UB GYM UNDER THE CANDIDATES FORUM OF THE BOHOL
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
*IMPROVE THE JUDICIAL SYSTEM WHICH IS RIDDLED WITH CORRUPTION CAN
ALSO IMPROVE THE CAMPAIGN AGINST DRUGS -SAYS SENATORIAL BET
CHEL DIOKNO
……….
*IPATANTANG SA COMELEC ANG MGA POSTERS NI CONGRESISTA ART YAP NGA
NAA GIPAMUTANG SAMA SA POSTI SA KURYINTI
*DUNA NA SAY PLANO ALANG SA PAGDUGTONG SA BOHOL UG LEYTE PINAAGI
SA USA KA PROYECTO SA TULAY, MATOD PA NI REP. ARIS AUMENTADO
*USA KA DAKONG COALITION ANG HUGPONG NI DAVAO CITY MAYOR SARA
DUTERTE, MATUD PA NI KANDIDATO PAGKA BISI GOB RENE RELAMPAGOS
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics