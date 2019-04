*ENDSORSEMENT OF DAVAO MAYOR SARA DUTERTE FOR REP, ART YAP IS

DUE TO YAP BEING A MEMBER OF PDP LABAN WHICH IS THE SAME PARTY OF

PRES. RODRIGO DUTERTE

*CANDIDATES FORUM WITH GOV EDGAR CHATTO, EX MAYOR DAN LIM, REP, ARIS

AUMENTADO AND BOARD MEMBER AGA AVENIDO IS SHCEDULED 130 THIS

AFTERNOON AT THE UB GYM UNDER THE CANDIDATES FORUM OF THE BOHOL

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

*IMPROVE THE JUDICIAL SYSTEM WHICH IS RIDDLED WITH CORRUPTION CAN

ALSO IMPROVE THE CAMPAIGN AGINST DRUGS -SAYS SENATORIAL BET

CHEL DIOKNO

……….

*IPATANTANG SA COMELEC ANG MGA POSTERS NI CONGRESISTA ART YAP NGA

NAA GIPAMUTANG SAMA SA POSTI SA KURYINTI

*DUNA NA SAY PLANO ALANG SA PAGDUGTONG SA BOHOL UG LEYTE PINAAGI

SA USA KA PROYECTO SA TULAY, MATOD PA NI REP. ARIS AUMENTADO

*USA KA DAKONG COALITION ANG HUGPONG NI DAVAO CITY MAYOR SARA

DUTERTE, MATUD PA NI KANDIDATO PAGKA BISI GOB RENE RELAMPAGOS

