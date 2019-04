*CONGRESSIONAL BETS VICE GOV DIONISIO BALITE, RETIRED JUDGE CALOY FERNANDO AND BOARD MEMBER ALEXI TUTOR CONFIRM TO SHOW UP DURING THE CANDIDATES FORUM THIS AFTERNOON AT BOHOL WISDOM SCHOOL FOR “YOUR VOICE, MY CHOICE” WHICH WILL BE COVERED LIVE BY DYRD

*GUBERNATORIAL BET, REP. ART YAP EXPLAINS ABOUT THE PHOTO SHOWING MAYOR SARA DUTETE RAISING HIS HAND

*REGIONAL TRAIL COURT DECIDES THAT BALILIHAN MAYOR PUREZA CHATTO IS INDEED A RESIDENT OF BALILIHAN TOWN

*SUSIHON GYUD NI PNP CHIEF OSCAR ALBEYALDE ANG MGA TAHO NGA MGA SAKOP SA

NEW PEOPLES ARMY ANG ANIA KARON SA KABUKIRAN SA BOHOL

*KANDIDATO PAGKA GOV TULOY EVASCO MIPABATI SA VIDEO RECORDING NI MAYOR SARA DUTERTE CARPIO NGA MIINGON NGA SYA GYUD ANG KANDIDATO NI PRES DUTERTE DINHI SA BOHOL

*SEMANA SANTO NAGSUGOD KAGAHAPON UBAN SA PAGOBSERBAR SA DOMINGO

SA MGA LUKAY O PALM SUNDAY

