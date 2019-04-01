TODAYS TOP NEWS MONDAY APRIL 1, 2019
Apr 1st, 2019 by headlines
*CAMPAIGN AMONG LOCAL OFFICIALS ENTER HIGH GEAR TODAY WHICH IS STILL 4TH DAY OF THE 45-DAY CAMPAIGN PERIOD FOR CANDIDATES FOR GOVERNOR DOWN TO THE TOWN KAGAWADS
*GUBERNATORIAL BET REP ART YAP TELLS HIS PARTYMATES TO BE WATCHFUL OF
DIRTY TRICKS TO BE ADOPTED BY HIS OPPONENTS IN THEIR BID TO WIN THE GOVERNRSHIP
*7 POLICEMEN WERE DISMISSED DUE TO INVOLVEMENT IN DRUGS WHILE PNP SAYS
CRIME RATE IN BOHOL HAS GONE DOWN DUE TO NUMEROUS JOBS AVAILABLE FOR
THE BOHOLANOS
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*KAPIN SA P5 MILYONES KA PESOS NGA BALOR SA SHABU ANG NASAKMIT DINHI SA
BOHOL SOD LANG SA TULO KA BULAN
*GI EVALUATE ANG 24 KA LUNGSOD NGA GIHADLOKAN NGA MAHIAPIL SA ELECTION
WATCH AREA DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL
*GIPROKLAMAR NI SENADOR TITO SOTTO, PRES. SA NATIONALIST PEOPLES COALITION(NPC) SI KANHI CABSEC JUN EVASCO, ATTY TOMMY ABAPO , REP, ARIS AUMENTADO UG KANHI MAYOR DAN LIM ATOL SA RALLY NIADTONG SABADO SA GABII
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