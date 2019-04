*CAMPAIGN AMONG LOCAL OFFICIALS ENTER HIGH GEAR TODAY WHICH IS STILL 4TH DAY OF THE 45-DAY CAMPAIGN PERIOD FOR CANDIDATES FOR GOVERNOR DOWN TO THE TOWN KAGAWADS

*GUBERNATORIAL BET REP ART YAP TELLS HIS PARTYMATES TO BE WATCHFUL OF

DIRTY TRICKS TO BE ADOPTED BY HIS OPPONENTS IN THEIR BID TO WIN THE GOVERNRSHIP

*7 POLICEMEN WERE DISMISSED DUE TO INVOLVEMENT IN DRUGS WHILE PNP SAYS

CRIME RATE IN BOHOL HAS GONE DOWN DUE TO NUMEROUS JOBS AVAILABLE FOR

THE BOHOLANOS

*KAPIN SA P5 MILYONES KA PESOS NGA BALOR SA SHABU ANG NASAKMIT DINHI SA

BOHOL SOD LANG SA TULO KA BULAN

*GI EVALUATE ANG 24 KA LUNGSOD NGA GIHADLOKAN NGA MAHIAPIL SA ELECTION

WATCH AREA DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

*GIPROKLAMAR NI SENADOR TITO SOTTO, PRES. SA NATIONALIST PEOPLES COALITION(NPC) SI KANHI CABSEC JUN EVASCO, ATTY TOMMY ABAPO , REP, ARIS AUMENTADO UG KANHI MAYOR DAN LIM ATOL SA RALLY NIADTONG SABADO SA GABII

