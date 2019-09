*PROPOSING FIVE DISTRICTS FOR BOHOL STILL NOT DOABLE AT THIS TIME, BUT PROPOSING FOR FOUR DISTRICTS OR ONE ADDITIONAL DISTRICT FOR BOHOL MIGHT PROSPER AT CONGRESS, ACCORDING TO VICE-GOVERNOR RENE RELAMPAGOS

*RESIDENTS OF BARANGAY BINGAG IN THE TOWN DAUIS COMPLAIN THAT MITHI RESORT IS BLOCKING THEIR ACCESS TO THE SHORES

……………

*GILAHUGAY SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE ANG LIMA KA HEPE SA KAPULISAN SA LUNGSOD

*MIABOT NA SA 29 KA LUNGSOD ANG MIDEKLARA SAB SA CPP-NPA NGA “PERSONA NON GRATA’’ UG GIAWHAG ANG NAHABILING 19 KA LUNGSOD NGA IDEKLARA SAB NGA PERSONA NON GRATA ANG CPP-NPA

*NANGANDAM NA ANG MGA KONSEHAL SA BOHOL ALANG SA PINILIAY SA PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE KARONG SEPTYEMBRE 13

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics