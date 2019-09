*GOVERNOR ART YAP MAY AMEND EXECUTIVE ORDER ADDRESSING THE AFRICAN SWINE FEVER PROBLEM TO INCLUDE FEEDS IN THE LIST OF BANNED ITEMS FROM LUZON

*ANOTHER TOKHANG SURRENDERER ARRESTED IN A BUY-BUST OPERATION YESTERDAY IN DIMIAO

*GIBALHIN NA NGADTO SA BUCOR SA LEYTE ANG BAG-O LANG MITAHAN NGA 7 KA BOL-ANONG NABUHIAN TUNGOD SA BALAUD SA GOOD CONDUCT, SAMTANG DUNAY LAING 2 NAKABALIK NA SA ILANG PAMILYA

*GISUGYOT NGA BUTANGAN OG METROHAN ANG MGA TRAYSIKOL ARON MAUNDANG NA ANG KANUNAY’NG PANAGLALIS SA PASAHERO UG DRAYBER KABAHIN SA PLETEHAN

*GIPAMAHAYAG NI PROVINCIAL HEALTH OFFICER, DR. REYMOSES CABAGNOT, NGA MOKABAT SA TUNGA SA MILYON KA PESOS ANG GIPANGANDAMAN SA KAPITOLYO NGA IGAHIN ALANG SA PAG-UGMAD SA MGA KAHIMANAN SA MGA TAMBALANAN SA BOHOL

*GITINGUHA SA NGCP NGA HUMANON ANG CEBU-BOHOL INTERCONNECTION SA TUIG 2021

*GIAWHAG NI KONGRESISTA TUTOR ANG PUBLIKO NGA MOBALIK OG SALIG SA BAKUNA, SAMTANG GIAWGAG SAB ANG MEDIA NGA MOTABANG SA PAGPASABOT SA KATAWHAN KABAHIN SA KAAYUHAN SA PAGPABAKUNA

*PATAY NANG NAPALGAN ANG 53 ANYOS NGA LALAKI NGA GITUHOANG NALUMOS SAMTANG NAMANA OG ISDA SA KADAGATAN SA UBAY

