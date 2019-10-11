TODAYS TOP NEWS FRIDAY OCTOBER 11, 2019
Oct 11th, 2019 by headlines
*CITY HEALTH OFFICE DENIES REPORTS THAT SOME HIV VICTIMS ARE FROM RESIDENTS OF TAGBILARAN CITY
*NO PATIENT FROM THE GOV GALLARES REGIONAL HOSPITAL GETS OUT TO BUY MEDICINES AS HOSPITAL CHIEF DR MUTYA MACUNO ASSURES ALL PATIENTS ON THE AVAILABILITY OF MEDICINES
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*HIMOON KARONG ADLAWA ANG PUBLIC HEARING SA GIPANGAYO NGA USBAW SA SWELDO SA MGA MAMUMUO SA CENTRAL VISAYAS
*GISUBHAN ANG BAG-ONG PASILIDAD SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA MOATIMAN SA MGA BATANG BAG-ONG GIANAK NGA ADUNAY KAKUWANGON SA GLUCOSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE
*GIDASONAN NI PNP PROVINCIAL DIRECTOR COL. JONATHAN CABAL ANG PAMAHAYAG NI KANHI IBP-BOHOL PRESIDENT TATA COLUMNAS NGA WALA MAKATABANG SA KAMPANYA BATOK ILIGAL NGA DRUGAS ANG PLEA BARGAINING AGREEMENT
*NIKABAT SA P200 MILYONES ANG KANTIDAD SA PROYEKTONG GIDAPAT SA LUNGSOD SA CATIGBIAN SA UNANG 100 KA ADLAW SA PANGATUNGDANAN NI MAYOR ELIZABETH MANDIN PACE
*WA PAY KASEGUROHAN KUNG KANUS-A MAKABALIK ANG PAGTRABAHO SA MGA KADALANAN TUNGOD KAY WAL PAY ANAPOG NGA MAGAMIT HUMAN TEMPORARYONG GIPAHUNONG NI GOBERNADOR ART YAP ANG QUARRY OPERATION SA BOHOL
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