*BOHOL MEDIA SHOCKED ON THE BROAD DAYLIGHT AMBUSH SLAY OF A BLOCKTIMER OF OUR SISTER STATION DYEM-FM BAI RADIO IN DUMAGUETE CITY YESTERDAY WHILE ABOUT TO GO ON BOARD HIS COMMENTARY PROGRAM

*LONGEST RUNNING NGO SERVING THE PEOPLE OF JAGNA TOWN MARKS 15TH YEAR IN THEIR SERVICE TO THE PEOPLE, RECEIVES COMMENDATION FROM JAGNAANONS

……….

*NALUWAS ANG TANANG PASAHERO OG TRIPULANTE SA MV SIARGAO PRINCESS NGA NALUNOD SA KADAGATAN NGA SAKOP SA CEBU GIKAN SA LOON SAMTANG NAKABALIK NA SA BOHOL ANG 25 KA MGA BOL-ANONG PASAHERO NGA NAAPIL SA TRAHEDYA SA MV SIARGAO PRINCESS

*NAKAALERTO KARON ANG KAPULISAN SA PAGBANTAY KAY POSIBLENG MOBALOS ANG MGA TULISAN APAN DAKO ANG PAGTUO SA KAPULISAN NGA NAPIANG ANG KALIHUKAN SA PAGPANULIS SA TORREGOSA ROBBERY GROUP HUMAN MASIKOP ANG ILANG LIDER NGA SI VIRGILIO TORREGOSA

*GISUPAK SA LIGA NG MGA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN SA BOHOL UG TIBUOK PILIPINAS ANG GIPASUKIP NI SENADOR FRANCIS TOLENTINO NGA SUGYOT NGA MAG-ELEKSIYON UNA ANG MGA FEDERATED CHAPTER SA TANANG PROBINSIYA, SIYUDAD UG LUNGSOD SA HUNYO 2019 SA DILI PA MAGPINILIAY SA BARANGAY UG SK

*MOHATOD SA IYANG TAHO KARONG ADLAWA SI POLICE COL. JONATHAN CABAL SA IYANG UNANG 100 KA ADLAW SA PAGPANGATUNGDANAN ISIP HEPE SA KAPULISAN SA BOHOL SAMTANG BOHOL PNP MOHATAG OG AYUDA SA MGA BIKTIMA SA LINOG SA MINDANAO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics