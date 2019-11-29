TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 29, 2019
Nov 29th, 2019 by headlines
*MIKABAT NA’G 133 ANG PATAY SAMTANG KAPIN 26 MIL ANG KASO SA DENGUE SA TIBUOK CENTRAL VISAYAS, DAKBAYAN SA TAGBILARAN APIL SA NAPULO KA LUNGSOD NGA LABING DAGHANG KASO SA DENGUE
*NANGUNA SI SENADORA CYNTHIA VILLAR SA PAGLUSAD SA MILK FEEDING PROGRAM SA TUNGHAAN ATUL SA IKALIMANG BOHOL MILK FESTIVAL DIDTO SA LUNGSOD SA UBAY
*GUSTO NI SENADORA CYNTHIA VILLAR NGA ADUNAY FARM SCHOOL ANG TANANG LUNGSOD SA NASUD
*GIPADAYAG NI GOBERNADOR ART YAP NGA SA SUNOD TUIG PAMABDOSAN ANG 2000 KA BAKA SA BOHOL ARON ADUNAY IGONG SUPLAY SA GATAS ALANG SA TUIG 2021
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