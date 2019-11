*COLLECTION OF GARBAGE RESUMES TODAY AS CITY HALL REQUEST ALL RESIDENTS OF TAGBILARAN TO SEGREGATE THEIR GARBAGE FROM THEIR HOUSES AND OFFICES

*CATHOLIC PREPARES FOR THE OBSERVANCE OF CHRIST THE KING FEAST ON SUNDAY WITH A PROCESSION

………..

*MAGTUKOD OG TRANSFER STATION SA MGA BASURA ADTO SA BARANGAY CABAWAN ANG KAGAMHANAN SAMTANG IPAILAWOM SA REHABILITASYON ANG GISIRA NGA OPEN DUMPSITE SA BARANGAY DAMPAS

*PABILING BAKANTE ANG POSISYON SA ACTING VICE GOVERNOR SA LALAWIGAN SA BOHOL

*JEJU AIR NILUSAD SA BOHOL-INCHEON, SOUTH KOREA BIYAHE

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics