TODAYS TOP NEWS FRIDAY NOVEMBER 22, 2019
Nov 22nd, 2019 by headlines
*COLLECTION OF GARBAGE RESUMES TODAY AS CITY HALL REQUEST ALL RESIDENTS OF TAGBILARAN TO SEGREGATE THEIR GARBAGE FROM THEIR HOUSES AND OFFICES
*CATHOLIC PREPARES FOR THE OBSERVANCE OF CHRIST THE KING FEAST ON SUNDAY WITH A PROCESSION
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*MAGTUKOD OG TRANSFER STATION SA MGA BASURA ADTO SA BARANGAY CABAWAN ANG KAGAMHANAN SAMTANG IPAILAWOM SA REHABILITASYON ANG GISIRA NGA OPEN DUMPSITE SA BARANGAY DAMPAS
*PABILING BAKANTE ANG POSISYON SA ACTING VICE GOVERNOR SA LALAWIGAN SA BOHOL
*JEJU AIR NILUSAD SA BOHOL-INCHEON, SOUTH KOREA BIYAHE
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