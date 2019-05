*EVASCO CAMP CONTINUES TO SPREAD FAKE NEWS ALLEGING DEPUTY SPEAKER ART YAP WILL BE BACKING OUT FROM THE GUBERNATORIAL RACE, BUT YAP CLARIFIED THAT THE ALLEGATION REMAINS A FAKE NEWS AND THERE IS NOTHING NEW IN THE STRATEGY OF THE RIVAL CAMP

*EVASCO CAMP SHOULD BE THE ONE TO EXPLAIN ALLEGATIONS, INSTEAD OF ASKING OTHER PEOPLE TO EXPLAIN HIS WORDS

…………

*GIPULIHAN COL.GORNEZ ISIP HEPE SA BOHOL PNP

*GIKASAGMUYO NI CITY ADMINISTRATOR EDI BORJA NGA HANGTOD KARON, DAGHAN PA ANG BISAN ASA LANG MOLABAY SA ILANG MGA BASURA

*GI-APUD-APOD NA ANG 1,449 KA BALLOT BOXES NGADTO SA MGA KALUNGSURAN, UG ISUNOD ANG MGA VCM SUNOD SEMANA

*GISUPORTAHAN NI BOKAL TOMMY ABAPO ANG AWHAG SA SIMBAHANG KATOLIKO NGA DILI IBALIGYA ANG BOTO

*GITAWAG NI EVASCO NGA PABUOTAN-BUOTAN SI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO

*WAY BOL-ANONG ATLETA NGA NAAPIL SA GIPANGDALA SA TAMBALANAN ATUL SA PALARONG PAMBANSA 2019 DIDTO SA DAVAO

*MIPAHIGAYON OG OUTREACH PROGRAM ANG USA SANDUGO FAMILY CLUB ALANG SA MGA PASYENTE SA GALLARES HOSPITAL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics