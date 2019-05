*ART YAP ADMINISTRATION SEEN TO BOOST DEVELOPMENT IN BOHOL WITH THE GOVERNOR-ELECT’S RICH BACKGROUND IN ECONOMY AND AGRICULTURE, ACCORDING TO ANALYSTS

*DRIVE AGAINST ILLEGAL DRUGS AND CORRUPTION TO CONTINUE UNDER THE INCOMING ADMINISTRATION OF GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP

*NANGANDAM NA ANG DILG ALANG SA PAGBANSAY-BANSAY SA MGA BAG-O UG NASUBLIAN NGA MGA OPISYAL

*SUGDAN NA SA DTI ANG PAG-MONITOR SA MGA PRESYO SA MGA GAMIT SA ESKWELA SUNOD SEMANA

*SUBLING NANAWAGAN ANG DEP-ED BOHOL SA KOMUNIDAD PAGSALMOT SA BRIGADA ESKWELA NGA MATAPOS KARONG ADLAWA

