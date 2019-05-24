TODAYS TOP NEWS FRIDAY MAY 24, 2019
May 24th, 2019 by headlines
*ART YAP ADMINISTRATION SEEN TO BOOST DEVELOPMENT IN BOHOL WITH THE GOVERNOR-ELECT’S RICH BACKGROUND IN ECONOMY AND AGRICULTURE, ACCORDING TO ANALYSTS
*DRIVE AGAINST ILLEGAL DRUGS AND CORRUPTION TO CONTINUE UNDER THE INCOMING ADMINISTRATION OF GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP
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*NANGANDAM NA ANG DILG ALANG SA PAGBANSAY-BANSAY SA MGA BAG-O UG NASUBLIAN NGA MGA OPISYAL
*SUGDAN NA SA DTI ANG PAG-MONITOR SA MGA PRESYO SA MGA GAMIT SA ESKWELA SUNOD SEMANA
*SUBLING NANAWAGAN ANG DEP-ED BOHOL SA KOMUNIDAD PAGSALMOT SA BRIGADA ESKWELA NGA MATAPOS KARONG ADLAWA
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