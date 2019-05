*EVASCO SUPPORTERS WORRY ABOUT THE FUTURE OF BOHOL IN THE HANDS OF GOVERNOR-ELECT ARTHUR YAP WHO IS FACING GRAFT CHARGES, ESPECIALLY WITH THE ALLEGATIONS OF HIM RESORTING TO VOTE-BUYING TO WIN

*DIE-HARD SUPPORTERS OF DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP ASSERTS THAT THEY ARE NOT DUMB FOR VOTING FOR HIM AMID ALLEGATIONS THAT THEY ARE JUST WORTH 200 PESOS

…………….

*BLANGKO PA ANG KAPULISAN SA MOTIBO SA PAGPATAY SA LIDER SA POLITIKA SA CLARIN UG PAGPAMUPUSIL SA LOAY KARONG BAG-O

*GIKATAKDANG MOPAHIGAYON OG KONSULTASYON DINHI SA PROBINSYA SA BOHOL ANG NATIONAL ANTI-POVERTY COMMISSION KALABOT SA PROGRAMA SA PAGPAKUNHOD SA KAKABOS SA MATAG PAMILYA

*NAKAKUHA NA ANG LOKAL NGA PANGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN OG PERMIT GIKAN SA COMMISSION ON HIGHER EDUCATION (CHED) ARON MAKATANYAG OG MGA KURSO ANG TAGBILARAN CITY COLLEGE

*PATAY ANG USA KA 69 ANYOS NGA LALAKI HUMAN AKSIDENTENG MIBANGGA OG NABANGGAAN SA DUHA KA MGA SAKYANAN SAMTANG NAGMANEHO SA IYANG MOTORSIKLO SA LUNGSOD SA BATUAN KARON BAG-O

*DUNAY UPAT KA MEDIA DAOG SA ILANG PAGPASUBLI, APAN DUNAY USA NGA NAPAROT

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics