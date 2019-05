*NIGHT FLIGHTS SOON TO BE AVAILABLE AT THE NEW AIRPORT IN PANGLAO AS AIRASIA OFFICIALS MEET GOVERNOR TO PRESENT THE AIRASIA’S PLAN TO SET UP HUB AT THE NEW AIRPORT

*DEPUTY SPEAKER ART YAP IGNORES ANOTHER FABRICATED PULSE ASIA SURVEY SHARED BY ON SOCIAL MEDIA BY SUPPORTERS OF EVASCO

…………

*IPADAYAG KARONG HAPON ANG IKADUHANG HUGNA SA BOHOL POLL DIIN MAKITA ANG RESULTA SA SURVEY KUNG KINSA ANG GUSTONG PILION SA MGA BOL-ANON NGA MOALAGAD KANILA

*GITUBOY NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE SI EVASCO UG TOMMY ABAPO SA ILANG KANDIDATORA PAGKA-GOBERNADOR UG BISE GOBERNADOR

*WA MATANDOG ANG PUNDOK PADAYON BOL-ANON SA PAGTUBOY NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE KANG EVASCO PAGKAGOBERNADOR SANGLIT MAS KUSOG MAN ANG PAGBULIG SA KATAWHAN KANG DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP

*NAGPASALAMAT SI BOARD MEMBER TOMMY ABAPO, KINSA NAGPAPILI PAGKA-BISE GOBERNADOR, SA SUPORTA NI PRESIDENTE DUTERTE

*NAGLARAW ANG LTO NGA PAABTON OG UPAT KA BUHATAN SA LTO DINHI SA BOHOL

*BUKAS SA PUBLIKO ANG FINAL TESTING UG SEALING SA MGA VOTE COUNTING MACHINES NGA HIMOON KARONG ADLAWA SA MGA POLLING CENTERS SA TAGBILARAN UG SA KALUNGSORAN

*GITUMBOK NI PRESIDENTE DUTERTE NGA SULBARON ANG KRIMINALIDAD UG KURAPSYON ARON MOASENSO ANG NASUD

