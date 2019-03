*NEDA OFFICIALS AND PROVINCIAL OFFICIALS INSPECT THE ONGOING CONSTRUCTION OF THE NEW OFFSHORE BRIDGE CONNECTOR BETWEEN PANGLAO AIRPORT AND THE TAGBILARAN PORT

*HABAL-HABAL DRIVERS IN BOHOL REJOICE AS SENATE APPROVES COUNTERPART BILL AND THE NEXT STEP IS THE BICAMERAL COMMITTEE MEETING WHICH IS ONE STEP CLOSE TO ITS PASSAGE INTO LAW

*TUKION SA HUNTA PROBINSIYAL ANG “MOMO CHALLENGE” UG UBAN PANG MGA DUWA SA INTERNET

*KINAHANGLAN UNAHON ANG MGA BOL-ANON NGA MAKASULOD OG TRABAHO SA PANGLAO AIRPORT TALIWA SA PLANO NGA ITUGYAN NGADTO SA USA KA PRIBADONG KOMPANYA ANG PADUMALA SA AIRPORT

*GIPALAPDAN PA SA KABOMBEROHAN DINHI SA BOHOL ANG KAMPANYA BATOK SA SUNOG

*PADAYON PANG GIPANGITA SA KASUNDALOHAN ANG LAING DUHA KA KAUBAN SA BAG-O LANG NADAKPANG DIDTO SA GUINDULMAN NGA SAKOP SA SPARU UNIT SA NPA NGA NAG-ATUBANG OG KASONG PAGPATAY

*RELICS NI ST. CAMILLUS DE LELLIS DAD-ON DINHI SA BOHOL KARONG ADLAWA

*DUNAY 10 KA KOMPANYA ANG MIPASALIG NGA MOSAGOP SA KAMPANYA SA PAGPANGLIMPYO SA KASUBAAN

