TODAYS TOP NEWS FRIDAY MARCH 8, 2019
Mar 8th, 2019 by headlines
*NEDA OFFICIALS AND PROVINCIAL OFFICIALS INSPECT THE ONGOING CONSTRUCTION OF THE NEW OFFSHORE BRIDGE CONNECTOR BETWEEN PANGLAO AIRPORT AND THE TAGBILARAN PORT
*HABAL-HABAL DRIVERS IN BOHOL REJOICE AS SENATE APPROVES COUNTERPART BILL AND THE NEXT STEP IS THE BICAMERAL COMMITTEE MEETING WHICH IS ONE STEP CLOSE TO ITS PASSAGE INTO LAW
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*TUKION SA HUNTA PROBINSIYAL ANG “MOMO CHALLENGE” UG UBAN PANG MGA DUWA SA INTERNET
*KINAHANGLAN UNAHON ANG MGA BOL-ANON NGA MAKASULOD OG TRABAHO SA PANGLAO AIRPORT TALIWA SA PLANO NGA ITUGYAN NGADTO SA USA KA PRIBADONG KOMPANYA ANG PADUMALA SA AIRPORT
*GIPALAPDAN PA SA KABOMBEROHAN DINHI SA BOHOL ANG KAMPANYA BATOK SA SUNOG
*PADAYON PANG GIPANGITA SA KASUNDALOHAN ANG LAING DUHA KA KAUBAN SA BAG-O LANG NADAKPANG DIDTO SA GUINDULMAN NGA SAKOP SA SPARU UNIT SA NPA NGA NAG-ATUBANG OG KASONG PAGPATAY
*RELICS NI ST. CAMILLUS DE LELLIS DAD-ON DINHI SA BOHOL KARONG ADLAWA
*DUNAY 10 KA KOMPANYA ANG MIPASALIG NGA MOSAGOP SA KAMPANYA SA PAGPANGLIMPYO SA KASUBAAN
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