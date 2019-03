*AS THE CAMPAIGN PERIOD FOR LOCAL CANDIDATES STARTS TODAY, DEPUTY SPEAKER ART YAP TELLS HIS PADAYON BOL-ANON CANDIDATES TO RUN A POSITIVE AND HAPPY CAMPAIGN

*SENATOR BAM AQUINO COMES BACK TO BOHOL, THIS TIME AS A CANDIDATE FOR REELECTION, AND WOOS BOHOLANO VOTERS

*MAGSUGOD NA KARONG ADLAWA ANG KAMPANYA SA MGA LOKAL NGA KANDIDATO

*NANGHINAUT SI KONSEHAL AGUSTINUS GONZAGA NGA MAPATUMAN OG TARONG ANG BALAUD SA DOBLE PLAKA UG DILI SUSAMA SA MIAGING KAPAKYASAN SA LTO NGA MAKAISYU OG MGA PLAKA SA MOTORSIKLO

*DUNAY 6 KA TAWO NGA NASAMDAN SA DIHANG NATAGAK ANG USA KA PICK-UP NGA SAKYANAN DIDTO SA GITRABAHO NGA BODEGA SA BQ MALL

*SA NAGKASUNOD NGA MGA ADLAWNG NATAWHAN NI PRESIDENTE DUTERTE UG KANHI CABINET SECRETARY EVASCO, NANGHINAUT SI BOKAL TOMMY ABAPO NGA BULIGAN SILA SA KAHITAS-AN OG MAAYONG PANGLAWAS ARONG MAKAPADAYON PAGSERBISYO SA KATAWHAN

*NAGPAHINUMDOM SI PNP REGIONAL DIRECTOR DEBOLD SINAS NGADTO SA 863 KA PULIS NA-PROMOTE ANG RANGGO NGA LIKAYAN ANG PAGKALAMBIGIT SA MGA KRMINIALIDAD ILABINA GYUD ANG ILLEGAL NGA DRUGAS

