*MAJORITY OF BOHOLANOS DO NOT BELIEVE INDAY SARA ENDORSEMENT CAN DRAW VOTES FOR EVASCO

*USAID AND TAGBILARAN CITY GOVERNMENT PARTNER TO EXPAND ACCESS TO SAFE DRINKING WATER

*GIPADAYAG NI DAVAO CITY MAYOR SARA DUTERTE-CARPIO NGA USA LANG ANG KANDIDATO PAGKA-GOBERNADOR DINHI SA BOHOL ANG IYANG SUPORTAHAN UG KAALYANSA ALANG SA KAMPANYA PARA SA UMAABOT NGA PINILIAY

*TAAS NGA KASINATIAN SA PANGALAGAD SA KATAWHAN UG KATAKUS MAOY GIPAKADAK-AN NI BOARD MEMBER TOMMY ABAPO UG DUGANG NA LAMANG ANG PAG-INDORSO NI INDAY SARA DUTERTE

*SA BAG-ONG KAPITOLYO NA MAG-SESSION KARONG BUNTAG ANG MGA BOKAL SA LALAWIGAN SA BOHOL

*ILAHUGAY NA ANG MGA ELECTION OFFICERS, SAMTANG NAHUMAN NA OG BANSAY ANG MGA SAKOP SA ELECTORAL BOARD NGA IPAKATAP ATUL SA PINILIAY KARONG MAYO

*APEKTADO NA ANG MGA NANUMAY OG LUBI SA GRABENG KAINIT SA PANAHON

*GIHULAGWAY SA OPISYAL SA KAPULISAN SA TAGBILARAN NGA NAGMALINAWN ANG DAKONG POLITICAL RALLY NI INDAY SARA DUTERTE KARONG BAG-O

