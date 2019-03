*BOHOL POLL WILL RELEASE RESULTS ON VOTERS PREFERENCE FOR GOVERNOR AND THE 3 CONGRESSMEN IN BOHOL INCUDING CITY MAYOR AND VICE MAYOR

*BOHOL REGISTERS 32.3% GROWTH IN TOURISM AS REPORTED IN THE RECENT MEETING OF THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

*DILG LAUDS BOHOL AND MANDAUE CITY FOR EXEMPLARY PERFORMANCE IN THE ANTI-DRUG ABUSE CAMPAIGN

*MI-ULBO ANG GRASSFIRE SA USA KA BARANGAY SA LUNGSOD SA DUERO GUMIKAN SA GRABENG KA-INIT SA PANAHON

*EXTORTION ANG UNANG MOTIBO SA NADAKPANG GUN-FOR-HIRE NGA TAGA SUGBO NGA GIINGONG GISUGO PAGPATAY OG MAYOR, HINUNGDAN NGA GIMANDO ANG PAGPAHIGAYON OG LAWOM NGA IMBESTIGASYON

*GIAWHAG SA BUHATAN SA PROVINCIAL AGRICULTURIST ANG PUBLIKO NGA MAGDAGINOT SA PAGGAMIT OG TUBIG ARON MALIKAYAN ANG PAGMIHIT SA TUBIG TUNGOD SA GRABE’NG KAINIT DALA SA EL NIÑO

*NANGHINAUT ANG BUREAU OF FIRE PROTECTION (BFP) DINHI SA BOHOL NGA MAAPILAN OG HATAG SA MGA BAG-ONG FIRE TRUCK GIKAN SA DILG

*USA ANG PATAY SAMTANG USA ANG ANGOL GUMIKAN SA LAING DISGRASYA NA SAB SA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA TRINIDAD

