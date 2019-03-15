TODAYS TOP NEWS FRIDAY MARCH 15, 2019
Mar 15th, 2019 by headlines
*BOHOL POLL WILL RELEASE RESULTS ON VOTERS PREFERENCE FOR GOVERNOR AND THE 3 CONGRESSMEN IN BOHOL INCUDING CITY MAYOR AND VICE MAYOR
*BOHOL REGISTERS 32.3% GROWTH IN TOURISM AS REPORTED IN THE RECENT MEETING OF THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL
*DILG LAUDS BOHOL AND MANDAUE CITY FOR EXEMPLARY PERFORMANCE IN THE ANTI-DRUG ABUSE CAMPAIGN
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*MI-ULBO ANG GRASSFIRE SA USA KA BARANGAY SA LUNGSOD SA DUERO GUMIKAN SA GRABENG KA-INIT SA PANAHON
*EXTORTION ANG UNANG MOTIBO SA NADAKPANG GUN-FOR-HIRE NGA TAGA SUGBO NGA GIINGONG GISUGO PAGPATAY OG MAYOR, HINUNGDAN NGA GIMANDO ANG PAGPAHIGAYON OG LAWOM NGA IMBESTIGASYON
*GIAWHAG SA BUHATAN SA PROVINCIAL AGRICULTURIST ANG PUBLIKO NGA MAGDAGINOT SA PAGGAMIT OG TUBIG ARON MALIKAYAN ANG PAGMIHIT SA TUBIG TUNGOD SA GRABE’NG KAINIT DALA SA EL NIÑO
*NANGHINAUT ANG BUREAU OF FIRE PROTECTION (BFP) DINHI SA BOHOL NGA MAAPILAN OG HATAG SA MGA BAG-ONG FIRE TRUCK GIKAN SA DILG
*USA ANG PATAY SAMTANG USA ANG ANGOL GUMIKAN SA LAING DISGRASYA NA SAB SA MOTORSIKLO DIDTO SA LUNGSOD SA TRINIDAD
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