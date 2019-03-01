TODAYS TOP NEWS FRIDAY MARCH 1, 2019
Mar 1st, 2019 by headlines
*50 FISHERMEN ASSOCIATIONS IN 14 TOWNS GET FIBERGLASS PUMPBOATS FROM DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP GIVEN THROUGH THE BUREAU OF FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES
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*WALA MAHITABO ANG GIPANGANTI NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO NGA BITAYON SI KANHI CABSEC LEONCIO EVASCO JR. SA FLAGPOLE SA MARIBOJOC NGA GITAKDA UNTA KAGAHAPON
*KOMPIYANSA ANG PPOC UG PADAC NGA WALA MALAMBIGIT SA KALIHUKAN SA ILLEGAL NGA DRUGAS SI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO
*GIPATUMAN NA DINHI SA BOHOL ANG BAG-ONG RANK CLASSIFICATION SA PNP
*DUNA NAY LUNA NGA NAKITA SI TAGBILARAN MAYOR BABA YAP NGA POSIBLENG BARUGAN SA MGA BALAY NGA KABALHINAN SA MGA NASUNOGAN SA BARANGAY BOOY
*PADAYON NGA GIPANGITAAN OG SULBAD SA MGA OPISYAL SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG NAGKAGRABENG PROBLEMA SA DAGAN SA TRAPIKO SA KASAMTANGAN
*GIBUKSAN SA SIYUDAD ANG BAG-ONG BANTAYOG NI CAPT. FRANCISCO SALAZAR, ANG SUNDALO NGA NANGULO SA PAGBATOK SA MGA HAPON PANAHON SA PAGSAKOP SA MGA HAPONES
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