*2 DEAD AND 26 OTHERS HURT IN A FREAK ROAD ACCIDENT WHERE THE PASSENGER JEEP BOARDED BY THE VICTIMS FELL INTO A CLIFF ACROSS THE AREA NEAR THE NFA WAREHOUSE AND PLUNGED INTO THE TAGBILARAN BAY

*CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE FINALLY SOLVES JAYWALKING THAT USED TO CAUSE TRAFFIC JAM AT THE COMMERCIAL DISTRICT ALONG CPG AVENUE BY PUTTING BARRICADES THAT PREVENT PEDESTRIANS FROM CROSSING THE BUSY STREET FROM THE EDGE OF THE INTERSECTION AT B. INTING ST. UP TO THE AREA ALONG UNITOP AND ALTURAS MALL

*IMBESTIGAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG SUNOD-SUNOD NGA NAHITABONG TULIS SA KADALANAN

*NAGPLANO ANG DAGKONG SUPLAYER OG TUBIG NGA RICHLI CORPORATION NGA MOTUKOD OG LAING WATER TREATMENT FACILITY UG MOKUHA’G TINUBDAN SA TUBIG SA LUNGSOD SA ANTEQUERA

*MI-ABOT NA NGADTO SA 917 KA TINUN-AN ANG MIPALISTA ATOL SA PRE-ENROLLMENT SA GIHIMO SA NAKALABAY NGA SEMANA, APAN 900 LAMANG ANG MAPASULOD SANGLIT UNOM PA LAMANG KARON ANG MGA LAWAK NGA MAKLASEHAN SA TAGBILARAN CITY COLLEGE

*MIKITA OG DUL-AN 300 KA LIBO KA PESOS ANG BALIK ESKWELA DISKWENTO CARAVAN SA LUNGSOD SA SEVILLA

*GI-ORDINAHAN ANG BOL-ANONG OBISPO NGA SI BISHOP LEO DALMAO PAGKA-PANGU SA MGA PRELADO SA ISABELA, BASILAN

*PATAY ANG USA KA 75 ANYOS NGA LOLA HUMAN AKSIDENTENG NABANGGAAN OG MOTORSIKLO SA NASUDNONG DALAN SA LUNGSOD SA LOON

